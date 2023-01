Uitzettingsprocedure gestart voor bewoners van tentenkamp aan Materialenkaai

BrusselNog voor de brand die dinsdagavond plaatsvond in een geïmproviseerd kamp op de Materialenkaai, startte de Haven van Brussel met een uitzettingsprocedure. Dat bevestigt de woordvoerder. Waar de bewoners naartoe moeten, blijft echter een groot vraagteken. “Er is nog steeds te weinig algemene opvangcapaciteit. Daar moet dringend werk van gemaakt worden op alle beleidsniveaus,” klinkt het bij Samusocial.

Dinsdagavond moest de Brusselse brandweer uitrukken voor een brand in een geïmproviseerd kamp aan de Materialenkaai. Enkele tenten gingen er in vlammen op, vermoedelijk accidenteel. Volgens schattingen verbleven er een tachtigtal personen. “De Search & Rescue verliep moeizaam aangezien we niet wisten hoeveel mensen er verbleven. Gelukkig vielen er geen slachtoffers te betreuren”, meldde Walter Derieuw toen, woordvoerder van de Brusselse brandweer.

Uitzetting

De Materialenkaai is eigendom van de Haven van Brussel. Het tentenkamp ligt in feite op enkele passen van de hoofdzetel op het Redersplein. “Het is niet de eerste keer dat er een kamp in de buurt werd opgetrokken”, weet Sylvain Godfroid, woordvoerder van de Haven van Brussel. “Waarschijnlijk heeft de nabije ligging van instanties als het Klein Kasteeltje of de Humanitaire Hub daar iets mee te maken.” Hoelang de bewoners al in het kamp verblijven, kan de woordvoerder niet zeggen. “Volgens onze mensen die met de bewoners in contact stonden, zou ongeveer 70 procent van hen op doorreis zijn, vermoedelijk richting Engeland. De rest zou wachten op de behandeling van hun asieldossier. Al is dat wel een ruwe schatting”.

Vast staat wel dat de mensen er niet langer kunnen blijven. “Er is een uitzettingsprocedure bezig”, zegt Godfroid. “Die werd nog voor de brand van dinsdagavond opgestart. Onze verantwoordelijkheid ligt als haven niet in de opvang van de bewoners. Dat is een bevoegdheid van het beleid, wij moeten ervoor zorgen dat onze terreinen vrij blijven. Het is een complex probleem, waar wij als haven helaas niet veel aan kunnen bijdragen.”

Volledig scherm © Marc Baert

Verloop

“In Brussels zijn er de voorbije jaren wel meerdere soortgelijke kampen geweest, maar niet op zo’n grote schaal”, zegt Magali Pratte, opdrachthouder voor asiel en migratie bij Samusocial. ”Een kamp met 80 bewoners komt niet veel voor. Gelukkig maar.” Hoeveel mensen er in zo’n omstandigheden wonen is echter niet makkelijk in kaart te brengen. “Er is veel verloop van de ene locatie naar de andere. Een van de bewoners van de Materialenkaai trok bijvoorbeeld naar het pand in de Paleizenstraat, maar keerde terug omdat hij het daar te gevaarlijk vond. Mensen die geen plek vinden in het reguliere opvangnetwerk, zijn continu op zoek naar een veilig onderkomen.”

Waar de mensen van de Materialenkaai uiteindelijk zullen belanden, blijft dus een groot vraagteken. Ondertussen staan ook de tenten van de Afghaanse vluchtelingen nog steeds op brug voor het Klein Kasteeltje. Volgens de meest recente telling van Bruss’help zijn er meer dan 5.300 daklozen in Brussel, waarvan er rond de 700 effectief op straat leven. Cijfers die overeenkomen met de bevinding van de vzw Straatverplegers. Verschillende hulporganisaties geven al langer aan dat er extra maatregelen nodig zijn om die situatie te verbeteren, zoals meer middelen, personeel en kortere asielprocedures. “Er is ook nog steeds te weinig algemene opvangcapaciteit. Daar moet dringend werk van gemaakt worden op alle beleidsniveaus”, besluit Pratte.

Volledig scherm © Marc Baert

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.