Uitwisselingsstudente overleden na zware brand in Etterbeek, twee anderen overgebracht naar ziekenhuis

De brand brak zaterdagochtend rond 5 uur uit in de Vlieger Thieffrystraat in Etterbeek, in een huis met twee studentenkoten boven het woongedeelte. “Bij aankomst stelden we een uitslaande brand vast op het gelijkvloers”, meldt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. De politiezone Montgomery stelde een veiligheidsperimeter in en ging meteen over tot de evacuatie van het gebouw. Brandweerversterking kwam ter plaatse, net als de medische hulpdiensten.