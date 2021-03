Uitverkoop in Brusselse foodmarket mondt uit in feest: event gaat zondag niet meer door

Sint-Joost-ten-Node 40 maanden cel voor steekpar­tij in metrostati­on

11 maart Een man die een andere man neerstak in metrostation Kruidtuin in Sint-Joost-ten-Node in mei 2020 is veroordeeld tot 40 maanden cel. Eerder was nog 6 jaar gevorderd, maar volgens de rechtbank had hij niet de intentie om de man te doden.