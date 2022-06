Uitverkochte BXL TOUR loodst 4.700 fietsers van Paleizenplein naar Atomium

De BXL TOUR was op voorhand al tot het allerlaatste ticket uitverkocht. Aan de start nog tickets bemachtigen was dan ook geen optie meer. 4.747 gelukkigen bemachtigden wel een plekje en startten om 9 uur aan het Paleizenplein in hartje Brussel. De aankomst is aan het Atomium. Ondanks het natte weer is de tour een succes.