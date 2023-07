Uitrol 5G in Brussel vanaf september

UPDATE Hussein (20) die in problemen kwam in zee is deze nacht overleden: “Zijn vrienden probeerden hem nog te redden”

In Oostende is zaterdagavond een 20-jarige jongeman in de problemen gekomen in zee. Ondanks pogingen van zijn vrienden om hem uit het water te halen, moesten de hulpdiensten tussenbeide komen. Hussein, afkomstig uit Sint-Jans-Molenbeek, werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis, maar overleed daar in de loop van de nacht. “Het was op die plaats al de hele dag erg gevaarlijk”, vertelde hoofdredder Levy Meyer na het ongeval.