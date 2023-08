Gezel­schaps­spel op menu tijdens lunchpauze: “Ideaal om collega’s beter te leren kennen”

Het spelen van gezelschapsspellen is in België geliefd bij jong en oud. Met collega’s op de werkvloer een partijtje spelen is minder populair. Nochtans biedt een spel een heel aantal voordelen voor bedrijven, vindt spelontwikkelaar en -verdeler Asmodee. De internationale speler, met Belgische zetel in Kortenberg, is daarom bezig met een campagne om spelen op de werkvloer te promoten. Bij Lease a Bike in Oudergem gingen de collega’s de uitdaging aan.