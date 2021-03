Uber vraagt zo snel mogelijk modernisering van Brusselse taxisector

Brussel In beroep vrijspraak voor agent die in eerste aanleg 6.000 euro boete kreeg voor racisti­sche uitspraken over collega

15:24 Een Brusselse politieman die terechtstond voor het aanzetten tot racisme, is door het Brusselse hof van beroep vrijgesproken. In 2019 had de correctionele rechtbank J.N. nog veroordeeld tot een geldboete van 6.000 euro - grotendeels met uitstel - omdat de man zich racistisch had uitgelaten over een collega van Afrikaanse origine. Zowel J.N. als het openbaar ministerie waren tegen dat vonnis in beroep gegaan en hadden de vrijspraak gevraagd.