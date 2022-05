Uber-chauffeurs manifesteren in Brussel voor wijzigingen aan taxiplan

De actie gaat uit van de Vereniging van Belgische limousinechauffeurs UCLB (Union des Chauffeurs Limousine Belge). De VVC- en de taxichauffeurs werden geraadpleegd over het eerste opzet van het taxiplan, maar klagen aan dat ze nadien niet meer bij het overleg werden betrokken. De ordonnantie die eind april in derde lezing door de Brusselse regering werd goedgekeurd, voor de behandeling in het Brussels parlement, werd hen pas vorige week meegedeeld.

“De taxi’s zullen hun licenties kunnen blijven overdragen, maar de toekomstige ‘straattaxi’s’, de huidige VVC’s, zullen dat niet langer kunnen”, benadrukt Asmaa Snaibi van de UCLB. “Vandaag zijn er bedrijven met VVC-licenties die kunnen verkocht worden - en sommigen hebben dat gedaan voor 50.000 euro. In de toekomst verliezen we een verworvenheid en dat is discriminerend, want taxi’s behouden dit recht”.

De UCLB betreurt dat VVC-chauffeurs moeten slagen voor het bekwaamheidscertificaat dat vereist is voor taxi’s, ongeacht hun ervaring. Meester Denis Gouzée is van plan juridische stappen te ondernemen als op dit punt niets wijzigt. “Het psychologisch onderzoek is een schriftelijke vragenlijst, zonder contact met een psycholoog, en chauffeurs worden zonder enige motivatie geschikt of ongeschikt verklaard.” Het traject voor dit certificaat is erg zwaar en velen mislukken voor deze psychologische test. “Anderzijds is er geen plaats. Chauffeurs proberen elke dag om zich in te schrijven.” Hij vreest dat een aantal chauffeurs het certificaat niet zullen bekomen en failliet zullen gaan.