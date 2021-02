Twintigtal arrestaties na feministische betoging in Sint-Gillis, juristenvereniging boos over machtsvertoon politie

Juristenvereniging Fem&Law reageert verbolgen



“De politie had een indrukwekkende ordemacht op de been gebracht met tientallen agenten en een waterkanon. Van bij het begin van de betoging hebben ze de aanwezigen omsingeld om de betoging te verhinderen. De politie heeft van iedereen de identiteit gecontroleerd en de betoogsters hebben daaraan vlot meegewerkt. Desondanks vond de politie het nodig 21 van hen op te pakken en slechts in de vroege ochtend vrij te laten.”

“Een dergelijke houding tegenover vrouwen die vreedzaam en volgens de coronaregels betogen, en die vrijwillig hun identiteit hebben bekendgemaakt, getuigt van een verregaande beperking van de vrijheid van meningsuiting en een zeer twijfelachtige zin voor prioriteiten bij de politie”, gaat de organisatie verder. “Feministische organisaties vragen al jaren een échte politiek om het geweld tegen vrouwen aan te pakken, en sinds begin dit jaar zijn er volgens de blog ‘Stop Féminicides’ al vijf vrouwen gedood. In dat licht is het politie-optreden van zaterdagavond totaal misplaatst.”



“De vrouwen die zaterdagavond betoogden, eisten het recht op om zich door de stad te verplaatsen zonder gevaar te lopen, maar werden opgepakt. Jammer genoeg is de politie niet zo massaal in de straten aanwezig als het erop aankomt vrouwen te beschermen”, aldus nog Fem&Law.