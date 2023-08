Twintiger zwaargewond bij steekpartij in Sint-Joost-ten-Node

Brusselse brandweer behaalt recordaan­tal medailles op ‘World Police & Fire Games’ in Canada

De Brusselse brandweer leverde opnieuw puike prestaties op de tweejaarlijkse ‘World Police & Fire Games’. Die vonden dit jaar plaats in het Canadese Winnipeg. In totaal behaalden ze 48 medailles, vier meer dan hun vorige record in Shanghai. Ook korpslid Pieter Maes (47) was van de partij: “De competitie kan er hard aan toe gaan, maar er is vooral veel kameraadschap tussen de verschillende korpsen.”