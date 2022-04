Twintiger die te voet vluchtte na ongeval stapt zelf naar politie

De Brusselse twintiger reed vrijdagavond omstreeks 23 uur langs de E403 toen hij ter hoogte van Ruddervoorde zijn voorligger aanreed. Die laatste belandde op zijn dak in de gracht. De bestuurder zat gekneld in zijn wagen en de brandweer had maar liefst drie kwartier nodig om het slachtoffer te bevrijden. Hij werd uiteindelijk met een rugletsel naar het ziekenhuis overgebracht.

Bestuurder te voet gevlucht

De bestuurder van de witte Audi, die het ongeval veroorzaakte, was echter al spoorloos toen de hulpdiensten arriveerden. Getuigen zagen hoe hij te voet het bos in vluchtte. De politie deed nog een zoekactie, maar die leverde niets meer op.

De 27-jarige man was namelijk weggevlucht en bood zich uiteindelijk zaterdagavond zelf aan. Hij deed dat bij de lokale politie van de zone Brussel, waar hij zelf woont. Hoe de man na het ongeval precies is thuis geraakt, is niet duidelijk. Of hij gedronken had op het moment van de botsing, kon op dat moment ook niet meer vastgesteld worden. Hij zal zich later meer dan waarschijnlijk nog voor de politierechtbank moeten verantwoorden.