Twintigduizend mensen zien Brussels bloementapijt vanop balkon stadhuis

Brussel Zware uitslaande brand in flat in Brussel: geen gewonden, wel veel schade in onderlig­gen­de panden

Zondagochtend rond 3.50 uur is brand uitgebroken in een flat op de zesde en bovenste verdieping van een gebouw aan de Vlaamsesteenweg in Brussel. Dat meldt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. Er vielen geen gewonden.

14 augustus