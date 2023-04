Tweehonderd mensen betogen tegen ‘Digitaal Brussel’

Gerecht houdt reconstruc­tie van moord op Elvis (33), die dodelijke messteek van stiefzoon (15) kreeg

In de Goudkasteellaan in Huizingen heeft het gerecht maandag een reconstructie gehouden van de moord op Elvis B. (33), die doodgestoken werd door zijn 15-jarige stiefzoon. Diens 17-jarige zus belandde in een gesloten instelling, omdat ze de schuld op haar had genomen.