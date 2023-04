Tweede Zwanze Parade viert 125-jarige bestaan van RUSG

Verdachte van moord op Eleonora (53) in Etterbeek opgepakt in Berlijn na tweede moord op taxichauf­feur

In Duitsland is een verdachte opgepakt voor de moord op een 53-jarige vrouw in Etterbeek van 4 april. Dat bevestigt het parket van Brussel. Het gaat om Hassem B., de 24-jarige voormalige partner van de vrouw. Hij zou twee dagen na de moord in Berlijn een 49-jarige taxichauffeur hebben gedood.