Tweede editie Dag van het Dierenwelzijn in Brussel: “Inwoners sensibiliseren rond het thema”

“Het is belangrijk voor ons om de inwoners van de Stad Brussel te blijven sensibiliseren over dierenwelzijn”, zegt Zoubida Jellab (Ecolo), Brussels schepen bevoegd voor Dierenwelzijn. “Gezien het succes van de eerste editie zijn we blij dat we opnieuw de Dag van het Dierenwelzijn in onze stad kunnen organiseren. Dit jaar is er ook wat meer volk, wat ook mooi is. De kinderboerderij is de perfecte uitvalsbasis voor ons evenement. De mensen kunnen kennis maken met de alpaca’s, ezels en schaapjes, en tijdens de zomer worden er ook stages georganiseerd voor leerlingen.”