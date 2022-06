Twee zaken in Elsene verzegeld na controle van politie

In totaal werden vijf zaken gecontroleerd door de lokale politie, geen enkele was in orde met de regelgeving. Over alle zaken heen werden tien zwartwerkers betrapt. In een kruidenierszaak werden naast twee zwartwerkers ook twee mensen zonder papieren aangetroffen. Er werden drie inbreuken op het politiereglement vastgesteld, en ook de boekhouding was niet in orde. Bij een pizzeria was de boekhouding zo’n rommeltje dat de zaak verzegeld werd in afwachting van het verhoor van de uitbater.