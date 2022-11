Twee volwassenen en een kind in levensgevaar na zwaar ongeval op E40: tweede kind komt ongedeerd uit wrak

Brussel/Kortenberg Jeugdau­teur Michael Sels stelt nieuw boek voor tijdens signeerses­sie

De Kortenbergse auteur Michael Sels (45) stelde zaterdag zijn nieuwe boek voor in Standaard Boekhandel in Brussel.“Het spel is uit” is het tweede deel in de jeugdreeks (10+) “Een doodgewone jongen”.

