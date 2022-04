Twee vermoedelijke drugdealers opgepakt in Molenbeek

Elsene RESTOTIP. Primo geeft tegendraad­se en eigentijd­se twist aan Italiaanse keuken

Met de naam ‘Primo’ knipoogt Mario Olimpio (41) niet alleen naar de ‘primi piatti’ op elke Italiaanse menukaart, maar ook naar het feit dat het pastarestaurant in Elsene zijn eerste culinaire worp is. Sinds kort pronkt op de uitgebreide menukaart een rist verse vegan- en veggietoevoegingen. Het uitgelezen moment om te gaan proeven van de creatieve Italiaanse keuken die net voor de coronaperiode het licht zag in de Vleurgatsesteenweg.

31 maart