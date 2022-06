Twee verdachten van moordpoging onder voorlopige hechtenis geplaatst door de raadkamer. De politie zoekt nog naar derde verdachte. “Het slachtoffer werd veelvuldig geslagen door meerdere verdachten”

BrusselDe 23-jarige Nabil Messaoudi, de derde verdachte in gerechtelijk onderzoek naar moordpoging en vrijheidsberoving, wordt nog steeds gezocht. Dat meldt het parket van Brussel. De feiten dateren van 31 mei, deze week verspreidde de politie een opsporingsbericht voor de man. De 26-jarige Yassine Ben Sellam Lamarti, die gezocht werd voor dezelfde feiten en voor wie vorige week een opsporingsbericht werd verspreid, heeft zich intussen aangegeven bij de politie. Dat wordt door gerechtelijke bronnen en het parket van Brussel bevestigd. Ook een andere verdachte is reeds onder aanhoudingsmandaat geplaatst.

Nabil Messaoudi, een professionele bokser, is atletisch gebouwd, heeft kort donker haar en mogelijk een baard. Hij verplaatst zich vermoedelijk met een donkergrijze Mercedes A-klasse met Poolse nummerplaat OP 1943 P.

“Deze persoon kan gewapend zijn”, klinkt het in het opsporingsbericht. “Bij aantreffen van deze persoon wordt gevraagd zelf niet tussen te komen, maar onmiddellijk de politie te bellen. Aan Nabil Messaoudi wordt gevraagd zich te melden bij de politie.”

Messaoudi is geen onbekende. In november 2021 veroverde hij nog de titel ‘WBC Youth (U24) Silver’ bij de super-weltergewichten, de gewichtsklasse tussen 66,678 et 69,853 kilogram, en in juni 2019 nam hij voor België deel aan de tweede editie van de Europese Spelen in Minsk. Daar werd hij in de achtste finales uitgeschakeld door de Monegask Hugo Micaleff.

Wie meer informatie over de zaak heeft, kan de politie contacteren via het tipformulier op de website van de federale politie, of via het gratis nummer 0800/30300. Discretie wordt verzekerd, zo staat nog in het opsporingsbericht.

“Het opsporingsbericht kadert in een gerechtelijk onderzoek naar feiten van wederrechtelijke vrijheidsberoving en poging tot moord”, zegt Willemien Baert, woordvoerder van het parket van Brussel. De feiten dateren van 31 mei. “Het slachtoffer, een 28-jarige man, werd gedwongen om in een auto te stappen en werd daarna veelvuldig geslagen door meerdere verdachten. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeert niet in levensgevaar.”

Twee verdachten, waaronder Yassine Ben Sellam Lamarti, werden reeds door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsmandaat geplaatst. De raadkamer heeft de voorlopige hechtenis van beiden bevestigd.

