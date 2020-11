Twee twintigers uit Luik in de cel voor moord op bedrijfsleider Frank Goes (55)

JetteTwee mannen van 24 uit Luik zitten in de cel voor de moord op Frank Goes (55). De bedrijfsleider en voorzitter van de federatie van bouwaannemers werd op straat neergestoken. Over hun motief is nog niets bekend.

Frank Goes was op 29 september in de Honoré Longtinstraat in Jette. De straat waar hij studentenkoten verhuurt en waar ook zijn zoon woont. Daar werd hij rond 18.30 uur op straat met verschillende messteken om het leven gebracht. Een van de daders trok Goes tegen de grond terwijl zijn kompaan een aantal keer met een mes uithaalde. “Is het goed zo?”, zou die laatste na afloop hebben gevraagd aan de man die Goes vasthield. Nadien vluchtte het duo eerst te voet weg. Daarna stapten ze in een wagen.

Studentenkoten

Op 18 november zijn in Luik twee verdachten opgepakt. Ze zouden hun betrokkenheid ontkennen. Over het mogelijke motief van de twee mannen, wil het parket niets kwijt. “Ze zijn wel verdenking gesteld voor moord als dader, mededader of medeplichtige”, aldus woordvoerster Willemien Baert. Dat betekent dat nog niet precies bekend is wat de rol van de twee verdachten is. Hun aanhouding is deze week bevestigd door de raadkamer. Ze blijven dus nog zeker een maand in de cel.

Frank Goes stond aan het hoofd van de algemene bouwonderneming Goes NV, die al sinds 1944 bestaat en aan een vierde generatie toe is, en van Immo Goes, het bedrijf dat instaat voor het beheer van een groot aantal studentenkoten. In 2018 werd de 55-jarige man benoemd tot voorzitter van de Federatie van Algemene Bouwaannemers (FABA), dat deel uitmaakt van de Confederatie Bouw.