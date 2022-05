Twee rijstroken versperd op de Brusselse Ring ter hoogte van Grimbergen

Mechelse rijwoning krijgt een moderne ma­ke-over: "Met de afgebroken gevelste­nen hebben we het terras aangelegd"

Sander (34) en Saskia (35) wonen samen met Sanders dochter in een gerenoveerde rijwoning in Mechelen. Voor hun verbouwing stond uitbreiden niet per se op het verlanglijstje. Wel meer ruimtegevoel en daglicht. Bouwsite Livios vroeg na bij OVERAL Architectuur hoe ze dat voor mekaar kregen.

