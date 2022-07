Twee personen bespoten met bijtend product in Sint-Joost-ten-Node

Brussel Dit jaar geen ruiters op het nationaal defilé? Cavalerie van de federale politie dient stakings­aan­zeg­ging in

De ruiters van de federale politie dreigen ermee het werk neer te leggen en dienden een stakingsaanzegging in. Die gaat in vanaf maandag 18 juli en zal een week later eindigen, op 25 juli. Dat betekent dat er dus mogelijk ook gestaakt zal worden op de nationale feestdag, waar de politie te paard elk jaar de koning begeleidt tijdens de parade in hartje Brussel.

