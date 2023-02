Twee nieuwe kunstwerken kaarten oorlog in Oekraïne aan

Een jaar geleden brak de oorlog uit in Oekraïne. Uit steun voor de Oekraïense bevolking, werden vrijdag twee kunstwerken ingehuldigd in Brussel. In het Leopoldpark verscheen een standbeeld dat Poetin voorstelt, en aan het UMC-Sint Pietersziekenhuis werd een fresco aangebracht.

In het Leopoldpark werd vrijdagvoormiddag een werk voorgesteld van Frans kunstenaar James Colomina. Het standbeeld in zijn typerende stijl, dat Poetin op een kleine tank uitbeeldt, deed eerder al Parijs, Barcelona, New York en Londen aan. “Het was interessant om het werk ook in Brussel te laten zien”, vertelt Colomina, “aangezien veel grote beslissing hier gemaakt worden.”

Momenteel staat het kunstwerk in de zandbak van het Leopoldpark, in de speeltuin voor kinderen. Maar daar is een reden voor. “Er is een groot contrast tussen de dictator op zijn kleine tank, en zandbak die dienstdoet als vermaak voor de kinderen. Het is een absurd geheel, waarmee ik de absurditeit van de oorlog in Oekraïne in de kijker wil zetten.” Het werk heeft ook een opvallende, rode kleur. “Perfect voor Poetin, omdat het de kleur van bloed is, van gevoelens en geweld”, aldus de kunstenaar.

Solidariteitsacties

Ook in de Marollen werd een kunstwerk ingehuldigd, een muurschildering van twee Oekraïense artiesten, Mishel en Nicole Feldman, en één Belgische kunstenaar, Teresa Sdralevich. Het fresco is te bezichtigen op de muur van het ziekenhuis UMC Sint-Pieter, Hoogstraat 290. De locatie is niet toevallig gekozen, aangezien het UMC Sint-Pieter samenwerkt met ‘ziekenhuis nummer 6'in Kiev. Zo biedt het onder meer steun aan de slachtoffers van verkrachting tijdens de bezetting van de stad Lviv.

De muurschildering maakt deel uit van een groter aantal solidariteitsacties over heel Europa. Het fresco is ook geïntegreerd in het PARCOURS Street Art van de Stad Brussel.

