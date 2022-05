Twee meldingen van mogelijke ‘needle spiking’ op dag van Belgian Pride

"Het gebeurde in openlucht, tijdens het feest op de Kunstberg", zegt Belgian Pride-woordvoerder Xavier Wyns. "Het is niet duidelijk of het in de dag of in de avond was. We benadrukken dat het een fenomeen is dat opkomt in Europa, zowel op feesten, in discotheken als nu ook op voetbalwedstrijden. We willen het publiek zo optimaal mogelijk sensibiliseren”, zegt Wyns over ‘needle spiking’.