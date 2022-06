Twee leerlingen bedreigen begeleidster met mes in internaat in Ganshoren

Om kwart over drie in de namiddag kreeg de politie een oproep vanuit het internaat De Tuinen in Ganshoren. “Het ging om een incident waarbij twee leerlingen van het internaat een begeleidster bedreigden, één van hen trok een mes. Beide leerlingen werd aangehouden en verhoord, en de persoon die het mes getrokken heeft werd ter beschikking gesteld van het parket”, vertelt Johan Berckmans van de politiezone Brussel-West. De Tuinen is een autonoom internaat dat onder andere geplaatste jongeren opvangt. Het maakt deel uit van de GO! Scholengroep Brussel.