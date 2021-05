Twee kleine kinderen omgekomen bij woningbrand in Laken

Neder-Over-Heembeek Tiende (en laatste) vaccinatie­cen­trum in Brussel geopend in Militair Hospitaal

3 mei In het Militair Hospitaal in Neder-Over-Heembeek is het tiende en laatste vaccinatiecentrum in het Brussels Gewest geopend. Het voormalige bloedtransfusiecentrum van het Militair Hospitaal werd omgevormd tot een volwaardig vaccinatiecentrum en zal gerund worden door het medisch en logistiek personeel van Defensie.