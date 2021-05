Twee kleine kinderen (2,5 en 4) omgekomen bij woningbrand in Laken

Evere Vier gezinsle­den uit Evere geïntoxi­ceerd met CO

2 mei De Brusselse hulpdienst moest uitrukken voor een bewusteloze dame in Evere. Dat was op de avond van 1 mei in een woonst in de Lindestraat . “Eens aangekomen ging meteen het alarm van CO-meter van de ambulanciers af. De vier gezinsleden werden overgebracht naar het ziekenhuis”, zo laat Walter Derieuw weten.