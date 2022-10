Twee keer goud voor getrouwd koppel op het BK Fitness & Bodybuilding

BrusselBrusselaars Dries De Schepper (30) en zijn vrouw Anastasia Kravotska (32) haalden beiden de eerste plaats op het BK Fitness en Bodybuilding in Deinze, respectievelijk in de categorieën Men’s Physique en Bikini Fitness. “Voor mij was het de eerste keer dat ik aan een wedstrijd deelnam, de overwinning was een aangename verassing”, vertelt De Schepper.

De Schepper, oorspronkelijk van Gent, woont al 6 jaar met zijn vrouw in het Brusselse. Via haar maakte hij kennis met de wereld van competitieve fitness. “Anastasia neemt al langer deel aan wedstrijden”, zegt De Schepper. “Ze bracht me in contact met haar coach, Martijn Schaubroeck, en na enkele gesprekken besloot ik ook om aan competitie te doen. Ik fitness al jaren, maar het idee van wedstrijden gaf me wel een nieuw doel om naartoe te werken.”

Lichaamsproporties

Onder begeleiding van de coach volgden ze een strikte voorbereiding op het BK. “Dat was een programma van ongeveer 20 weken, met een intensief trainingsschema. Bij momenten was het wel zwaar. Je sociaal leven lijdt er een onder, omdat je bijvoorbeeld niet kan afspreken met vrienden om eens gezellig op restaurant te gaan. Want ook op ons eten moesten we heel hard letten, we volgden een streng dieet. Gelukkig moesten we ons beiden aan een strak schema houden. Op die manier konden we elkaar wat ondersteunen.”

Vorig weekend was het eindelijk zover: samen trok het koppel naar het Belgisch Kampioenschap in Deinze, waar 150 deelnemers zich verzamelden. “Er zijn verschillende categorieën”, legt De Schepper uit. “Naast Men’s Physique is er ook Body Building en Bikini Fitness. Het verschil tussen Bodybuilding en Men’s Physique is dat het bij die laatste eerder draait om de lichaamsproporties en minder om spiermassa. Er wordt ook rekening gehouden met de lengte, ik deed bijvoorbeeld mee in de categorie onder de 173 centimeter.”

Pizza

“Tijdens de wedstrijd krijgen de deelnemers 30 seconden om enkele verplichte poses aan te nemen. Nadien kiest de jury er vier topkandidaten uit, die gevraagd worden om enkele bijkomende poses uit te voeren. Uiteindelijk wordt daar de winnaar uitgekozen.” Die eer viel aan De Schepper, hoewel het zijn eerste wedstrijd ooit was. En ook Kravotska deelde in de prijzen. Zij kaapte de eerste plaats in de categorie Bikini Fitness.

“Ik was heel blij met de medaille”, glundert De Schepper. “Al kwam die wel heel onverwacht. Het was eigenlijk de bedoeling om gewoon eens mee te doen. Mijn vrouw had wel een duidelijk doel voor ogen, vorige keer werd ze namelijk derde op het BK.” Of ze hun overwinning nog gevierd hebben achteraf? “Een beetje, want het was al vrij laat toen de wedstrijd was afgelopen. Maar we zijn wel een pizza gaan eten. Dat deed deugd, na 20 weken diëten.”

