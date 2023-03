Twee hulpverleners slachtoffer van agressie: ambulancier moet vuistslag incasseren

CARNAVAL HALLE BEGINT! Prinsen­paar Steve en Evy klaar voor de grote dag: “Met ons kostuum buitenko­men... Dan zullen er traantjes van geluk vloeien”

Klaar voor drie dolle nachten? Prins Steve I en Prinses Evy I zwaaien vanaf vandaag de scepter over Carnaval Halle. “Uit die ton kruipen: dát is het moment waar we het meest naar uitkijken”, vertellen Steve April en Evy Carels. Ook in hun scholen – beiden zijn leerkracht – leven ze enorm mee met het Prinsenpaar, dat op de valreep nog een speciale boodschap heeft voor álle carnavalisten.