Twee doden en drie gewonden bij drie steekpartijen in Brussel, ook school in de buurt ontruimd

Buizingen Driehon­derd voetbal­fans volgen Bel­gië-Marokko in Lindegroen

Het hoeft niet enkel toneel of een eetfestijn te zijn dat een volle zaal lokt in het Lindegroen in Buizingen. Bijna driehonderd supporters zagen er de Rode Duivels compleet ten onder gaan tegen Marokko op het WK in Qatar. En zelfs de plaatselijke chiro had de weg gevonden naar Lindgroen. Zij maakten er een unieke groepsactiviteit van. De Vrienden van het Lindegroen werken samen met Jeugdhuis Eenders en Spectakulo voor de organisatie van het evenement. Opmerkelijk: voor en na de wedstrijd en tijdens de rust gingen de schermen in de zaal uit. Dat was een boodschap van de organisatoren om de wantoestanden op vlak van mensenrechten in Qatar aan te klagen.

27 november