Twee arbeiders overleden op werf: “Ze werden verpletterd onder een betonnen plaat”

Drogenbos FeliXart trakteert op geuze en taart en heropent als ‘Art & Eco Museum’: “Uniek aanbod is geïnspi­reerd door de boer-schil­der zelf”

De geuze vloeit dit weekend in en rond het FeliXart Museum tijdens een feestelijke heropening. Voortaan is de site in Drogenbos een ‘Art & Eco Museum’, in de geest van boer en schilder Felix De Boeck aan wie het museum destijds gewijd werd. En dus kan je er veel meer dan enkel werk van gerenommeerde kunstenaars bekijken. Wie wil kan vrijdagavond al bij een stukje taart de transformatie ontdekken.

9 juni