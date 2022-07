Twee appartementen uitgebrand. Een ontstond na vuur in bloembak

brusselIn het Brussels gewest deden zich zondagnamiddag twee dakbranden voor. Een in Watermaal-Bosvoorde en een in Sint-Joost-ten-Node. Beide woningen zijn onbewoonbaar verklaard.

De brandweer van Brussel moest om 14 uur een eerste keer uitrukken voor een dakbrand in een rijwoning op het Rik Woutersplein in Watermaal-Bosvoorde. De brand ontstond in een bloembak op een plat dak. De vlammen sloegen op de achtergevel en op het dak op de achterzijde van het gebouw. De inwoners raakten niet gewond en worden opgevangen door kennissen. De oorzaak van de brand is waarschijnlijk accidenteel.

“We hebben uitbreiding kunnen vermijden naar de aanpalende gebouwen. Een deel van het dak moesten we afbreken om zeker te zijn dat alles geblust was. De woning is onbewoonbaar”, legt Walter Derieuw, woordvoerder van de Brusselse brandweer, uit.

De tweede dakbrand vond omstreeks 15 uur plaats in de Weidestraat in Sint-Joost-ten-Node. De brand ontstond in de dakgoot van een rijwoning en sloeg snel over op het dak van de woning. Opnieuw moest de brandweer een groot gat maken in het dak om te zorgen dat de volledige brand geblust was.

“We hebben het dak afgedekt met plastic zeilen, want vanavond is regen voorspeld. De woning is onbewoonbaar verklaard. Niemand raakte gewond”, vertelt Derieuw. “Alles staat droog in deze warme dagen waardoor het minste vonkje kan volstaan om iets in brand te steken”, besluit hij.

Volledig scherm Brand in dakappartementen in Sint-Joost-ten-Node - Brussel © BWZB

