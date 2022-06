Twee ambulanciers gewond tijdens interventie. Aanrijder pleegt vluchtmisdrijf

vilvoorde, schaarbeek Terugkeren­de Nora uit Syrië baart Jong N-VA Vilvoorde zorgen

Jong N-VA Vilvoorde maakt zich zorgen over een van de zes IS-vrouwen dat deze week terug naar België keerden. Nora V. is afkomstig van Schaarbeek maar was gehuwd met een gesneuvelde Vilvoordenaar. “We vrezen dat ze hier straks weer vrij rondloopt en misschien oude banden aanhaalt in Vilvoorde. Het laatste wat we willen is natuurlijk dat deze vrouwen hier opnieuw jongeren tot radicalisering aanzetten”, aldus Bergers.

24 juni