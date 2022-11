Tunnels gesloten door verlies van hoogspanning

Brussel 700 mensen betuigen steun aan Iraanse protestac­ties: “De huidige situatie in Iran is een volledige schending van mensenrech­ten”

In Brussel trotseerden zondagnamiddag zevenhonderd mensen het gure herfstweer om mee te stappen in een betoging uit solidariteit met de protestacties die nu al bijna twee maanden lang plaatsvinden in Iran. In het Aziatische land protesteert een groot deel van de bevolking tegen het theocratische regime, na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini. Die betogingen hebben al aan tientallen mensen het leven gekost.

6 november