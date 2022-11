Trio voor assisen voor moord op dakloze: “Wilden hem uitsluiten”

De lokale politie (zone Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Oudergem) trof op 14 mei 2020 het lichaam aan van een man achter een struik aan de Vorstlaan in Oudergem. Het slachtoffer, Jérémy Simon, was een dakloze van rond de 30 jaar. Hij was vaak te vinden aan een bank in de Vorstlaan, samen met andere daklozen. Onder hen ook de drie beschuldigden: Jacques Galand (39), Dimitri Hamard (38) en Claire Slowinsky (27). Uit de autopsie bleek dat Simon meer dan twintig keer was getroffen door een scherp voorwerp, en er waren tekenen van een wurging. Aan de handen van het slachtoffer was te zien dat de man zich had proberen te verdedigen. Een bloedanalyse wees uit dat de man veel alcohol in het bloed had, te vergelijken met een alcoholcoma.