Treinverkeer vanochtend ernstig verstoord door schade aan bovenleiding: 30 reizigers gestrand tussen Schaarbeek en Brussel-Noord

Crèches moeten dicht wegens taal- en administra­tie­ve problemen: “Opgroeien struikelt over papierwerk? Belache­lijk”

De ouders van zeven kindjes die opgevangen worden bij onthaalmoeder ‘Tante Mien’ in Grimbergen moeten op zoek naar een nieuwe opvangplek, want Opgroeien heeft de vergunning ingetrokken. Door een taalkwestie moet ook een crèche in Wemmel dicht en in Zemst ziet een onthaalmoeder haar vergunning nog wat langer geschorst na een ‘gevaarsituatie’. Bij de ouders is het ongeloof groot: “Ze deed net álles om de kindjes gelukkig te maken.”