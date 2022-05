Trans jongen Luca (13) aangevallen na Pride Brussel: “Hij houdt er een brandwonde, blauwe plekken en nachtmerries aan over

Luca Brucard was samen met zijn zus Larisa (18) en mama Aurelie Meyer naar Brussel afgezakt om er deel te nemen aan de Pride. “We waren aanwezig om mee de boodschap uit te dragen dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn”, vertelt mama Aurelie Meyer. Na afloop wilde het gezin uit Luik huiswaarts keren, maar in Sint-Jans-Molenbeek liep het mis.

“Eerst werd er naar ons gescholden, een man uit de buurt trachtte de jongeren wat uit elkaar halen maar de situatie escaleerde te snel”, vertelt Larisa, zij neemt het woord. Voor Luca zelf is het nog te moeilijk om over de feiten te praten. “Er stonden al gauw zo’n 20 tot 25 jongeren rond ons. Vervolgens stapte een man van 25 tot 30 jaar naar voren en viel mijn jongere broer aan.” De dertienjarige hield er blauwe plekken en een brandwonde in de nek aan over. “Die brandwonde heeft hij opgelopen omdat een man met zijn vlag hevig in mijn broers nek heen en weer wreef”, klinkt het. “Dat ons dit net die dag moest overkomen, vinden we onbegrijpelijk en degoutant.”