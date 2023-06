Tramverkeer tijdlang onderbroken door zware dakbrand

Fietsbieb Vilvoorde opent de deuren: “Een kind groeit maar een fiets groeit niet mee”

In de wijk Broek kon je donderdag voor het eerst terecht bij de nieuwe Fietsbieb Vilvoorde. Daar kan je voordelig kinderfietsen lenen. “Een kind gebruikt tijdens het opgroeien wel vijf fietsen”, zegt Sofie Neyens, die voor Beweging.net de Fietsbiebs in Vlaams-Brabent en Brussel beheert. “In plaats van ze stof te laten vergaren, werken we een deelsysteem uit.”