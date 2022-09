Tramverkeer stil. Bovenleiding doorgeknipt voor bluswerken

Brussel Eigenaars kijken in tranen toe hoe legendari­sche dansclub in vlammen opgaat: “Levenswerk van 12 jaar in uur tijd helemaal vernield”

Aan de Brandhoutkaai in Brussel is vrijdagmiddag brand uitgebroken in discotheek Madame Moustache. Met tranen in de ogen stonden de eigenaars toe te kijken hoe hun levenswerk in vlammen opging. Nadat de brand onder controle was, werd duidelijk hoe groot de schade was. De brandweer zal nog de hele nacht de situatie opvolgen.

