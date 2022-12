Tramverkeer onderbroken door wegverzakking in Schaarbeek

Drogenbos FeliX Art & Eco Museum genomi­neerd voor prestigieu­ze Europese prijs

Het FeliX Art & Eco Museum in Drogenbos is genomineerd voor de European Museum of the Year Award 2023. Het gaat om de meest prestigieuze museumprijs in Europa. “Ons erfgoedensemble, geïnspireerd door de boer-schilder Felix De Boeck, krijgt hiermee internationale erkenning, en daar zijn we heel trots op. FeliX ploegt voort.”, laat het museum weten. “De prijs gaat naar een museum dat sterk en innovatief is in diverse domeinen van de werking en bezoekers een unieke sfeer, een inspirerend verhaal en presentatie biedt en inzet op een creatieve manier van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij zijn vooral heel dankbaar, voor de steun van onze partners, onze bezoekers, onze lokale verenigingen en in het bijzonder ook van onze vrijwilligers. Deze nominatie en erkenning zijn ook voor ieder van hen.” De winnaars van de EMYA worden bekendgemaakt tijdens de officiële uitreiking van de EMYA-prijzen tijdens de jaarlijkse conferentie van het Europees Museumforum van 3 tot 6 mei 2023 in het Museu Historia de Barcelona.

