Trajectcontrole in Annie Cordy-tunnel binnenkort weer op tafel

De Annie Cordytunnel is de langste tunnel van het land. In de vorige legislatuur, in 2017, probeerde toenmalig staatssecretaris voor Verkeersveiligheid Bianca Debaets (CD&V) al een trajectcontrole te installeren in de tunnel. De camera’s hingen er al, maar toenmalig burgemeester van Koekelberg Philippe Pivin (MR) ging niet akkoord. Vanaf september probeert Brussel Mobiliteit om het protocolakkoord door alle betrokken partijen te laten ondertekenen. De trajectcontrole zou er dan in 2023 kunnen komen.

Brussel Mobiliteit maakt donderdag nog bekend dat verlaging van de gemiddelde snelheid die de zone 30 met zich meebrengt, in 2022 bevestigd wordt. De daling is, net zoals in 2021, zichtbaar op zowel wegen waar 30 als 50 kilometer per uur de maximumsnelheid is. De gegevens werden vastgesteld via snelheidscontroles met Lidar flitspalen. De verlaging van de snelheid heeft geen gevolgen voor de totale reistijd van de gebruikers.