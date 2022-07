Tour & Taxis verwelkomt binnenkort expo over Toetanchamon

Anderlecht Vier arbeiders overge­bracht naar het ziekenhuis na brand

Donderdag rond 17 uur brak brand uit in het kantoorgedeelte van een werkplaats aan de Industrielaan in Anderlecht. Dat meldt de brandweer van Brussel. “Vier arbeiders werden in het ziekenhuis opgenomen met rookinhalatie”, zegt Walter Derieuw, woordvoerder van de Brusselse brandweer. Eén van hen is ernstiger getroffen dan de anderen, maar hij is niet levensgevaar.

