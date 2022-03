Tot 350 euro boete: stad Brussel wil bedelen met kinderen aanpakken

De stad Brussel wil de problematiek op verschillende manier aanpakken. De politieagenten die in contact komen met bedelaars met kinderen van jonger dan 16 jaar moeten in de eerste plaats hen op het bedelverbod en de schoolplicht van kinderen van 5 tot 18 jaar wijzen.

Daarnaast wordt straathoekwerk en het preventieve werk versterkt om het doelpubliek te sensibiliseren en hen een luisterend oor en psychosociale begeleiding te bieden. De stad garandeert daarnaast dat de kinderen van 0 tot 3 jaar waarvan de ouders bedelen, een plaats krijgen in één van haar opvanglocaties én garandeert aan kinderen van 3 tot 18 jaar waarvan de ouders bedelen, dat zij zich kunnen inschrijven in één van haar scholen. In beide gevallen neemt de stad Brussel de kosten voor haar rekening.

Tot 350 euro boete

Indien het preventieve werk niet volstaat, kan er overgegaan worden tot het geven van een sanctie. Alle bedelaars met kinderen onder 16 jaar kunnen worden gestraft met een administratieve boete van maximaal 350 euro per persoon.

"We hopen een goed evenwicht te vinden tussen de solidariteit en onze sociale politiek, maar ook de bescherming van het kind. Dat hebben we geprobeerd door nuance en objectieven voorop te stellen. We hopen dat dit effectief wordt op het terrein, maar de resultaten evalueren we binnen enkele maanden", legt Brussels burgemeester Philippe Close uit.

“Zachte aanpak”

Vanop de oppositiebanken waren er voorzichtig positieve reacties, maar toch waren er ook punten van kritiek en hadden ze de reglementering nog verder willen zien gaan. "Ik vrees dat er door de zachte aanpak op het terrein nog veel problemen zullen bestaan. Bestuurlijk zou u als burgemeester nog meer moeten doen", stelt N-VA-gemeenteraadslid Mathias Vanden Borre. "We hebben het over mensen die leven in illegaliteit. Volgens schattingen zouden dat er 100.000 zijn. En dat is eigenlijk de kern van het probleem, waar we in Brussel blind voor blijven", vervolgt hij.

MR-collega's David Weytsman en Céline Vivier dienden samen met CD&V-gemeenteraadslid Bianca Debaets een motie in voor een algemene strenge omkadering van bedelarij. "Wij willen het bedelen zelf niet bestraffen, maar wel degene die het uitbuiten. De oorzaak van het bedelen moet zo breed mogelijk aangepakt worden. Het gaat dan om maatregelen zoals bijvoorbeeld het politiereglement aanpassen voor een limiet op bedelaars in bepaalde handelsassen", stelt Weytsman.

Dat enkel bedelaars met kinderen aangepakt wordt, vindt Debaets een gemiste kans: "Dit is een belangrijke stap om te voorkomen dat bedelnetwerken kinderen inzetten, maar de algemene problematiek in het stadscentrum blijft buiten schot. Verschillende bedelaars durven agressief of intimiderend uit de hoek te komen, of ze struikelen bij wijze van spreken over elkaar heen op drukke commerciële of toeristische assen. Daar doet de Stad echter nog steeds niets aan", aldus Debaets.

Tot slot vraagt PVDA dat eerst alle alternatieven worden bekeken vooraleer er overgegaan wordt tot een boete. "Voor we sancties nemen hebben we dan alle maatregelen genomen om de kinderen te beschermen? We moeten in de eerste plaats sensibiliseren", stelt PVDA-gemeenteraadslid Riet Dhont.

271 ‘professionele’ bedelaars

Uit een recent verslag van de dienst Openbare Rust van de VZW BRAVVO blijkt dat 83 families, bestaande uit 271 bedelaars van Roemeense origine, gekend als Roma, door de politiediensten worden beschouwd als professionele bedelaars binnen de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene. Tien procent van deze bedelaars is minderjarig. Sinds het begin van dit jaar kwam de politie al 33 keer tussen in de voetgangerszone en in de Nieuwstraat bij bedelaars met kinderen. Soms ging het om kinderen die actief mee bedelen.

