Topman Avrox, die Belgische staat zou opgelicht hebben met mondmaskers, vraagt vrijlating

BrusselDe Brusselse raadkamer doet vandaag of morgen uitspraak over de verdere aanhouding van Laurent Hericord, de baas van het Luxemburgse bedrijf Avrox. De man werd vorige week opnieuw opgepakt omdat hij een van zijn voorwaarden zou hebben geschonden en omdat hij mogelijk betrokken is bij nieuwe feiten van valsheid in geschrifte.

Het Luxemburgse Avrox leverde in volle coronapandemie 15 miljoen stoffen mondmaskers aan ons land, die via apotheken werden verdeeld onder de bevolking. De Belgische staat betaalde hiervoor 32 miljoen euro na aftrek van boetes voor laattijdige levering. Apotheken verdeelden de maskers vervolgens onder de bevolking. Maar daar werd mee gestopt toen er vermoedens ontstonden over de mogelijke aanwezigheid van zilveren nanodeeltjes. In april onthulde de Franstalige omroep RTBF dat de resterende stock, oftewel bijna 7 miljoen mondmaskers, zouden vernietigd worden.

Ten onrechte geweerd?

In 2020 opende het Brusselse parket een onderzoek naar de aankoop van de stoffen mondmaskers die Defensie op vraag van de federale overheid had besteld, nadat de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie een proces-verbaal had opgesteld omdat er vragen werden gesteld bij de bestelling. Verscheidene bedrijven beweerden namelijk dat ze ten onrechte waren geweerd bij de aanbesteding. In mei van vorig jaar werden dan weer verschillende huiszoekingen gehouden in een aantal Europese landen. In de loop van het onderzoek werden minstens vier verdachten opgepakt en in verdenking gesteld, waaronder Laurent Hericord, de topman van het bedrijf Avrox.

Vrijlating

De man kwam nadien vrij onder voorwaarden, maar werd vorige week opnieuw opgepakt en aangehouden door de Brusselse onderzoeksrechter. Hij verscheen vandaag voor de raadkamer, waar zijn advocaat pleitte voor de vrijlating van zijn cliënt. Volgens zijn advocaat Laurent Kennes werd hij opgepakt omwille van twee redenen. “Hij zou contact hebben gehad met een van zijn beste vrienden, waarmee hij zijn voorwaarden zou hebben geschonden. Daarnaast zijn er een aantal documenten neergelegd door andere partijen waarin gevraagd wordt om een aantal in beslag genomen goederen terug te krijgen. Het gerecht vermoedt dat die stukken vals zijn en dat mijn cliënt daarbij betrokken zou zijn. Wij betwisten dat en ik kan alleen maar vaststellen dat de mensen die die stukken hebben neergelegd, niet in de cel zitten”, klinkt het. De raadkamer beslist later vandaag of morgen over Hericord aangehouden blijft.

