Toots 100: harmonieën en orkesten spelen Toots Thielemans doorheen de hoofdstad

Jongeren poetsen de 458 struikel­ste­nen in Brussel

Ter gelegenheid van ‘Yom HaShoah’, de herdenking van de slachtoffers van de Shoah, verzamelden woensdagnamiddag meer dan 80 mensen in het Joods Museum in Brussel. In het kader van het initiatief ‘Make Their Memories Shine’ poetsten de deelnemers nadien de 458 struikelstenen (herinneringsstenen) die verspreid liggen over 313 plaatsen in het Brussels gewest.

28 april