Tonnen bouwmateriaal krijgen tweede leven bij woonproject in Evere: “Een circulaire operatie als deze is ongezien in België”

brussel Boven, onder en rondom je. Kunstena­res Frida Kahlo is letterlijk overal in nieuwe tentoon­stel­lin­gen

Wie fan is van de feministische Mexicaanse kunstenares Frida Kahlo, kan zich reppen naar de Hortagalerij in het Centraal station en naar Viage in Brussel. Je krijgt deze keer geen echte kunstwerken te zien van haar hand. Je wandelt als het ware door haar biografie die via virtual reality op je afkomt.

28 maart