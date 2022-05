Toename nachtlawaai in zone Brussel Hoofdstad Elsene

Nachtlawaai is al langer een prominent probleem in Brussel, maar uit cijfers blijkt dat er recent een toename is. Over de hele politiezone Brussel Hoofdstad Elsene is tussen 2019 en 2020 een toename van 9 procent vastgesteld. Het gaat over 5.267 nachtelijke interventies voor geluidsoverlast in Brussel en 2.812 in Elsene. De politie voegt eraan toe dat deze toename kan verklaard worden door de strenge coronamaatregelen, waarmee we in 2020 geconfronteerd werden. “We opteren steeds voor een dialoog met het oog op de-escalatie en het herstel van de normale toestand”, zegt korpschef Michel Goovaerts. “We gaan pas in laatste instantie over tot verbaliseren.”