TikTok-filmpje van drie trams die elkaar de pas lijken af te snijden gaat viraal

Brussel Acht verdachten aangehou­den in mensensmok­kel­dos­sier

In Brussel zijn acht mensen aangehouden in een onderzoek naar mensensmokkel. De verdachten zouden allemaal van Vietnamese origine zijn en op dezelfde manier te werk zijn gegaan als de criminele organisatie die in oktober 2019 bijna veertig mensen had laten sterven in een koelwagen in Engeland.

28 november