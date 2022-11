TIJDLIJN. Hoe agenten Thomas (29) en Jason (23) tijdens een routinepatrouille plots aangevallen werden

19u15. Agenten Thomas M. en Jason P. van de zone Noord voeren een patrouille uit in de beruchte Noordwijk. In de wijk is er ‘s avonds veel overlast en dus houdt de politie er een extra oogje in het zeil. Ze wachten aan een rood licht als plots Yassine M. hen aanvalt met een mes. Bestuurder Thomas M. wordt in de hals gesneden. Zijn collega wordt met een mes in de rechterarm gestoken. Via de dispatch slaat hij alarm. Hij meldt dat de dader “Allahu Akbar” riep tijdens de aanval en vraagt om bijstand.