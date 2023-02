Tientallen mensen brengen nacht op straat door wegens gebrek aan opvangplaatsen

Hoeveel mensen er deze nacht precies op straat zijn beland, is niet duidelijk. Volgens buurtbewoners is het ronduit schandalig dat er voor deze mensen geen plek is gevonden. Toen woensdag rond 17 uur een grote groep mensen toestroomde aan de brug tegenover het aanmeldcentrum Klein Kasteeltje schoot de buurt meteen in actie. ’s Avonds werden er 300 voedselpakketten uitgedeeld en iedereen ging thuis kleding en tentjes zoeken. “Maar bij deze koude temperaturen zou dat niet mogen”, reageren enkele buurtbewoners.

Wafels als ontbijt

Dinsdag en woensdag werd het kraakpand in de Paleizenstraat in Schaarbeek ontruimd. Bijna 1.000 vluchtelingen en daklozen leefden er maandenlang samen in erbarmelijke omstandigheden. 250 mensen kregen deze week een opvangplek in verschillende centra. Nog eens 163 mannen werden naar een IBIS-hotel in Ruisbroek gebracht wegens gebrek aan plaats. De burgemeester liet weten hiervan niet op de hoogte te zijn. Vervolgens bleef er nog een deel van de mensen in de kou staan. Zij brachten de nacht door op straat. Het ging zowel om vluchtelingen als mensen die geen recht hebben op opvang.